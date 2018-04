Ordine degli Psicologi della Lombardia:

A Maggio torna a Milano Psicologi in Zona. Focus sul tema della crescita.

Ascolto dei bisogni e informazione: questo l’obiettivo degli psicologi volontari a disposizione di famiglie, insegnanti e ragazzi su questioni come bullismo e la violenza intrafamiliare.

Realizzato in sinergia con i Municipi di Milano, il progetto porterà gazebo itineranti in tutte le zone della città, in prossimità delle scuole primarie e secondarie.

Milano, 26 aprile 2018 – La psicologia come strumento accessibile, necessario e vicino ai bisogni delle persone: è questo il senso dell’iniziativa Psicologi in Zona, che nel mese di maggio porterà decine di psicologi volontari in tutti i quartieri della città di Milano.

Nello specifico, questa nuova edizione di Psicologi in Zona è dedicata ai temi della Crescita e dell’Età Evolutiva, che sempre più vanno configurandosi come momenti di straordinaria vulnerabilità ed esposizione a rischi quali bullismo, cyberbullismo, dipendenze, etc. Per questa ragione, ogni settimana, i gazebo OPL si alterneranno in 2 diverse zone di Milano, vicino a istituti e comprensori scolastici.

La cronaca e la nostra esperienza professionale ci dicono che l’età infantile e adolescenziale necessitano di una riflessione profonda. Non solo in termini di patologia, ma di evoluzione e crescita dell’individuo. OPL porterà quest’anno gli psicologi proprio nei luoghi di formazione dei ragazzi – le scuole – con l’obiettivo di incrociare i bisogni dei giovani e quelli degli adulti che se ne occupano. La psicologia può e deve essere un alleato di genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, per facilitare processi di ascolto, dialogo e intervento in ottica di prevenzione e gestione di gravi situazioni di disagio – commenta Riccardo Bettiga, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Dati Psicologi in Zona 2017

A dare una forte indicazione sull’opportunità di dedicare Psicologi in Zona 2018 al tema della Crescita sono stati gli stessi cittadini, che, nella scorsa edizione dell’iniziativa, hanno manifestato la propria preoccupazione proprio rispetto all’età dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nel seguito alcune cifre relative a Psicologi in Zona 2017:

120: gli psicologi volontari coinvolti;

1.200 circa: i cittadini coinvolti (70% donne);

19%: percentuale di cittadini che hanno segnalato i problemi dell’età evolutiva e il bullismo come le aree di maggiore criticità e più bisognose di supporto psicologico. Al secondo posto, la questione dell’invecchiamento (14%).

Bullismo e Violenza Intrafamiliare: gli strumenti di sensibilizzazione

In occasione di Psicologi in Zona, OPL presenta due importanti strumenti di sensibilizzazione e divulgazione di base, realizzati in collaborazione con CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento all’Infanzia), Università Cattolica del Sacro Cuore e AIAF Lombardia (Associazione Avvocati per Famiglia e Minori):

Violenza intra-familiare: articolato in 7 domande allo psicologo, il documento chiarisce in che termini, con quali tempi e con quali possibili strumenti è importante proteggere i minori dagli scontri violenti tra genitori;

Decalogo per gli adulti per battere il bullismo: dal ruolo degli ‘spettatori’ alla complicità del silenzio, dall’impatto delle giustificazioni all’importanza del coordinamento, OPL mette a fuoco 10 linee guida, per contrastare più efficacemente bullismo e cyberbullismo.

All’interno dei gazebo itineranti, sarà possibile incontrare i professionisti, comprendere meglio le proprie necessità in relazione alle diverse discipline della psicologia e conoscere le diverse possibilità di intervento psicologico disponibili sul territorio.

Questo il calendario degli appuntamenti con Psicologi in Zona:

Ordine degli Psicologi della Lombardia

L’Ordine degli Psicologi – Nazionale o Regionale – è un ente pubblico che rappresenta e governa gli iscritti all’Albo degli psicologi. Se l’Ordine, da un lato, è un presidio dello Stato a tutela della salute e del benessere dei cittadini, l’Albo è l’elenco pubblico di tutti gli psicologi abilitati ad esercitare regolarmente la professione a disposizione dei cittadini. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) è Riccardo Bettiga. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.opl.it.