La pandemia da Covid19 ha in pochissimo tempo stravolto le nostre abitudini e le nostre vite, ci ha obbligato a ripensare a moltissime cose che davamo per scontate e a trovare forme di sopravvivenza psicologica e nuovi adattamenti. A prescindere da come proseguirà la pandemia, ci ritroveremo comunque una crescente domanda di intervento psicologico, a diversi livelli, per diversi target (es. operatori sanitari, per dirne uno) e per diversi tipi di problemi (es. disturbi post traumatici).

Messaggio pubblicitario Contemporaneamente però, c’è da aspettarsi che la crisi economica inciderà in maniera rilevante sulla possibilità di accedere a forme di consulenza psicologica o psicoterapia da parte della popolazione generale. E non è nemmeno da escludere che continueranno ad essere necessarie misure di contenimento o distanziamento sociale anche dopo la fine della fase 1 (ad esempio per le categorie a rischio, o in caso di nuovo lockdown).

Tutto ciò mette in crisi il modello di consulenza psicologica e la psicoterapia tradizionali. Gran parte dei nuovi adattamenti a cui il nostro mondo professionale è stato costretto a causa del Covid-19 passano attraverso la rivalutazione degli strumenti tecnologici e dell’operatività smart, ma fino ad ora non abbiamo saputo dare altre risposte se non quella di mettere a disposizione consulenze telefoniche o via Skype, non discostandoci da una concezione uno a uno dell’intervento.

C’è bisogno di puntare con decisione verso forme più legate alla prevenzione primaria e secondaria, ad esempio sull’auto-aiuto, che siano contemporaneamente fruibili da un gran numero di persone, specifiche in relazione a target e problemi, agevoli, flessibili, strutturate ed infine anche economiche.

La nostra proposta ha come punto di forza quello di usare la REBT di Albert Ellis, una delle terapie più strutturate che ci siano nel panorama degli approcci esistenti. Abbiamo creato un percorso fruibile attraverso una serie di video integrati con moduli da scaricare. Un video iniziale spiega il metodo REBT, i video successivi servono a illustrare un metodo di lavoro sui singoli vissuti emotivi negativi che un fruitore potrebbe ritrovarsi ad avere, e sono integrati da moduli che possono essere scaricati e che servono come ausilio nel lavoro di elaborazione.

L’intero percorso può essere svolto in tre modalità diverse: 1) totalmente in forma di auto-aiuto; 2) come auto-aiuto parziale (auto-aiuto accompagnato da tre sessioni di monitoraggio aventi puro scopo motivazionale); 3) supportati da un professionista che accompagna nel lavoro con sessioni settimanali a distanza. Solo l’ultima di queste modalità è a pagamento.

Il materiale è anche utilizzabile (perché no?) per la conduzione di percorsi strutturati di supporto di gruppo a distanza (gruppi di utenti? associazioni?) che sono ancora tutti da inventare.

Abbiamo inteso il nostro lavoro come una sperimentazione iniziale, come un modello di intervento a disposizione di altri professionisti affinché possano adattarlo e riprogettarlo in funzione degli ambiti e delle necessità specifiche. La REBT ha ancora molto da dire. Noi intanto come professionisti, insieme all’Istituto REBT di Milano, restiamo a disposizione per collaborare a futuri sviluppi e applicazioni di questo lavoro.

Covi19Rebt è un progetto di:

Felice Vecchione

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della regione Marche. Psicoterapeuta cognitivo comportamentale esperto in CBT standard, REBT e terapia cognitivo evoluzionista. Si occupa di terapia individuale per adulti, adolescenti e bambini per ansia, panico e depressione, di coppie, sostegno genitoriale e parent training.

Carlo Dainelli

Iscritto all’Ordine degli Psicologi della regione Toscana.Psicoterapeuta cognitivo comportamentale.Advanced Certificate REBT. Esperto in terapia individuale adulti per ansia, panico e depressione, psicologia del lavoro e stress lavoro-correlato, tecniche di rilassamento e immaginazione guidata.

Roberta Cassetti

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Lazio. Psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Esperta in Training Autogeno, relazioni di coppia e genitori-figli, disagi legati al comportamento alimentare, alla sessualità, ansia e panico.